Спрос на среднее образование растёт среди петербургских выпускников

В 2022-ом году конкурс в городских колледжах составил 3,7 абитуриента на место.

В Северной столице растёт популярность среднего профессионального образования: выпускники стали чаще делать выбор в пользу колледжей, а не вузов. Об этом пишет Деловой Петербург.

Так, за последние 5 лет количество заявлений на поступление в государственные и муниципальные колледжи в Петербурге увеличилось в 2,3 раза почти до 150 тыс. Общее число учащихся выросло на 22%, до 114 тыс. В 2022-ом году конкурс составил 3,7 абитуриента на место.

Одновременно с этим, доля колледжей с платным обучением возросла от с 23 до 28%. Таким образом, почти каждый третий учащийся таких заведений проходит программу на коммерческой основе. Стоимость обучения по городу варьируется от 60 до 200 тыс. рублей. Судя по прогнозам, с 2023 года она может вырасти до 72-165 тыс.

Как подчёркивают эксперты, учреждения среднего профессионального образования стали альтернативой для получения профессии за более короткий срок и дешевле, чем в вузах.

Ранее стало известно, какие факультеты чаще всего выбирают петербургские абитуриенты.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)