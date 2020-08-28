Три женщины пострадали в ДТП с Maserati на Петроградке

Водитель люксового авто не справился с управлением и врезался в железобетонное ограждение.

В ночь на 28 августа в Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием люксового автомобиля марки Maserati Quattroporte. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу.

По предварительной информации, авария произошла около 03:50 возле дома №8 на улице Рюхина. На эксклюзивных кадрах, появившихся в распоряжении Piter.TV, видно, как Maserati несется на большой скорости по пустой дороге. По всей видимости, водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего врезался в железобетонное ограждение парковой территории.

Известно о трех пострадавших в аварии. Двух женщин 1982 и 1987 годов рождения увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести, еще одна женщина 1986 года рождения получила легкие травмы.

В настоящий момент полиция проводит проверку. Устанавливается личность виновника аварии.

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Видео: Piter.TV