Такси снесло велосипедиста на Бокситогорской улице

Утром 28 августа в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал велосипедист. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.
По словам очевидцев, на Бокситогорской улице такси не успело вовремя затормозить и снесло велосипедиста, пересекающего проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавший пробил головой лобовое стекло автомобиля. С черепно-мозговой травмой его забрала скорая помощь.
Ранее мы писали, что водитель легковушки получил тяжелые травмы в ночном ДТП на Московском проспекте.
Видео: Piter.TV
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