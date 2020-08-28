Такси снесло велосипедиста на Бокситогорской улице

Пострадавший пробил головой лобовое стекло автомобиля.

Утром 28 августа в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал велосипедист. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.

По словам очевидцев, на Бокситогорской улице такси не успело вовремя затормозить и снесло велосипедиста, пересекающего проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавший пробил головой лобовое стекло автомобиля. С черепно-мозговой травмой его забрала скорая помощь.

Ранее мы писали, что водитель легковушки получил тяжелые травмы в ночном ДТП на Московском проспекте.

Видео: Piter.TV