Влажное атлантическое тепло пришло в Петербург 23 ноября

Сегодня пройдут небольшие дожди, температурный фон окажется на 5-6 градусов выше климатической нормы.

В понедельник, 23 ноября, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться теплым сектором обширного циклона, центр которого к вечеру окажется на севере Карелии. В такой ситуации в городе ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, сегодня температурный фон окажется на 5-6 градусов выше климатической нормы. Столбики термометров в городе поднимутся до +5…+7 градусов, в Ленобласти ожидается +3…+8 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Ранее мы писали, что в Ленинградской области 23 ноября сняли северное сияние.

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