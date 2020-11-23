В Ленинградской области 23 ноября сняли северное сияние

В ночь на 23 ноября на территории Ленинградской области фотолюбители наблюдали северное сияние. Своими снимками они поделились в социальных сетях.
Северное сияние было довольно хорошо видно, так как над Землей проходила малая геомагнитная буря G1, которая связана с прибытием высокоскоростного солнечного ветра из выступа северной полярной корональной дыры.
Кондратьево, Выборгский район. Фото: Telegram/ Астро Фото Болото (Дарина Соболь)
Кондратьево, Выборгский район. Фото: Telegram/ Астро Фото Болото (Дарина Соболь)
Кондратьево, Выборгский район. Фото: Instagram/ lady_noname
Выборгский район. Фото: Instagram/ gin_tonyk
Видео: Telegram/ Астро Фото Болото (Наташа Крапкина)
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