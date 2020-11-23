В Ленинградской области 23 ноября сняли северное сияние

Снимки сделаны преимущественно в Выборгском районе.

В ночь на 23 ноября на территории Ленинградской области фотолюбители наблюдали северное сияние. Своими снимками они поделились в социальных сетях.

Северное сияние было довольно хорошо видно, так как над Землей проходила малая геомагнитная буря G1, которая связана с прибытием высокоскоростного солнечного ветра из выступа северной полярной корональной дыры.



Кондратьево, Выборгский район. Фото: Telegram/ Астро Фото Болото (Дарина Соболь)



Кондратьево, Выборгский район. Фото: Telegram/ Астро Фото Болото (Дарина Соболь​​​​​​​)



Кондратьево, Выборгский район. Фото: Instagram/ lady_noname



Выборгский район. Фото: Instagram/ gin_tonyk​​​​​​​

​​​​​​​Видео: Telegram/ Астро Фото Болото (Наташа Крапкина)