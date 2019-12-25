В семьях с детьми до семи лет бедность должна уменьшиться на 1,99 процентного пункта.

Власти выделят более 15 триллионов рублей на снижение уровня бедности в России. Об этом говорится в материалах Счетной палаты РФ.

Данные средства пойдут на различные мероприятия, цель которых — снижение уровня бедности в России и рост реальных доходов граждан страны в 2019—2024 годах. Ожидается, что данные меры позволят уменьшить бедность на 2,32 процентного пункта, реальные доходы при этом увеличатся на 1,04 п. п.

При этом в семьях с детьми до семи лет бедность должна уменьшиться на 1,99 процентного пункта. Рост реальных доходов предположительно составит 0,82 п. п.

Ранее в России снижение бедности сделали показателем национальных целей.

Фото: pixabay.com