На молодёжную политику потратят 44,6 миллиарда в 2021 году,

Власти сократят финансирование молодежной политики. Расходы федерального бюджета на неё уменьшат на 8,6% в 2021 году и на 15,7% в 2022-м.

Отмечается, что в 2019 году расходы по данной статье расходов составляли 32,9 миллиарда рублей, в нынешнем году — 45 миллиардов, а в 2021-м ожидалось, что на молодёжную политику потратят 48,8 миллиардов.

При этом проект бюджета говорит о том, что на молодёжную политику потратят 44,6 миллиарда в 2021 году, 39,3 миллиарда — в 2022-м, а также 37,3 миллиарда в 2023-м.

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