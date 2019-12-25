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Минфин России предложил сократить 100 тыс. должностей в российской армии
Сегодня, 8:16
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matveyvn

Минфин России предложил сократить 100 тыс. должностей в российской армии

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Ведомство предлагает перевести на гражданскую службу некоторый персонал.

Минфин России предложил сократить 100 тысяч должностей в российской армии. Проект реформы направлен в Совет Безопасности. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

В министерстве обороны подтвердили, что в ведомстве получили соответствующее предложение.

Минфин предлагает сократить штатную численность войск РФ на 10%. Это около 100 тысяч должностей. Ведомство предлагает перевести на гражданскую службу тот персонал, который не связан с выполнением боевых задач. Это, например, медики, преподаватели, кадровики, финансисты, юристы и тыловики. Для оптимизации предлагается сократить свободные вакансии.

Также министерство финансов выступило с инициативой отменить законодательную норму о ежегодной индексации военных пенсий выше инфляции на два процента.

Ранее СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии.

Фото: pixabay.com

Теги: армия, минфин, сокращения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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