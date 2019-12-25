Представители Кремля настаивали на отказе от локдауна.

Власти считают нежелательным повторный локдаун в России из-за коронавируса, однако данный сценарий возможен. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники в администрации президента.

Серьёзные ограничения, исходя из публикации, грозят тем регионам, в которых почти полностью исчерпаны ресурсы системы здравоохранения.

При этом на закрытом совещании чиновников мэрии Москвы и представителей Кремля последние настаивали на отказе от локдауна. Они считают, что нужно проанализировать результаты от уже действующих ограничений.

Также стало известно, что в мэрии столицы пытаются делать ставку не на ограничения, а на убеждения граждан сократить контакты и использовать средства защиты. При этом будут вводиться точечные ограничения — например, контроль посещения ночных клубов и баров с 23:00 до 06:00.

Ранее в России исключили повторное введение режима нерабочих недель.

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