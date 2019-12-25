В России пока нет необходимости вводить локдаун.

В России исключили повторное введение режима нерабочих недель. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Высокопоставленные чиновники, с которыми общались журналисты, заявили, что в Кремле исключили вариант, при котором президент опять бы объявил режим нерабочих дней. По их словам, Путин прислушивается к мнению специалистов. Они же все говорят, что в России пока нет необходимости вводить локдаун.

Об этом же накануне говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее мы писали, что власти Петербурга не планируют закрывать город на карантин из-за коронавируса.

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