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В России исключили повторное введение режима нерабочих недель
Сегодня, 9:16
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matveyvn

В России исключили повторное введение режима нерабочих недель

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В России пока нет необходимости вводить локдаун.

В России исключили повторное введение режима нерабочих недель. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Высокопоставленные чиновники, с которыми общались журналисты, заявили, что в Кремле исключили вариант, при котором президент опять бы объявил режим нерабочих дней. По их словам, Путин прислушивается к мнению специалистов. Они же все говорят, что в России пока нет необходимости вводить локдаун.

Об этом же накануне говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее мы писали, что власти Петербурга не планируют закрывать город на карантин из-за коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: кремль, локдаун, нерабочие дни
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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