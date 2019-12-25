Лечение одного больного коронавирусом обходится властям Петербурга до 200 тыс. рублей в сутки

Представитель Смольного рассказал, сколько уходит денежных средств на лечение больного коронавирусом. Вице-губернатор Евгений Елин поделился цифрами в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
На лечение одного пациента в легкой форме в сутки необходимо 60 тыс. рублей. Если пациент находится в состоянии средней форме тяжести, то лечение составляет 140 тыс. рублей день, при тяжелых случаях — 202 тыс. рублей. При этом лечение для тех, кто серьезно болен, длится не менее месяца.
Ранее в Смольном рассказали о состоянии пяти новых пациентов с коронавирусом.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 2 )
вот сказочники а.. азитромицин + парацетомол и такие цифры, у меня нет слов. Господь жги!! Скорее бы и правда уже конец света. нет сил жить среди рвачей, хапуг и лжецов. я сдаюсь.
Пожалуйста, сообщите из чего складываются эти огромные цифры. Спросите у властей и напишите нам