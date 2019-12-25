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Лечение одного больного коронавирусом обходится властям Петербурга до 200 тыс. рублей в сутки
Сегодня, 21:00
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nadezhda_sib

Лечение одного больного коронавирусом обходится властям Петербурга до 200 тыс. рублей в сутки

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"Тяжелые" пациенты проходят лечение не менее месяца.

Представитель Смольного рассказал, сколько уходит денежных средств на лечение больного коронавирусом. Вице-губернатор Евгений Елин поделился цифрами в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

На лечение одного пациента в легкой форме в сутки необходимо 60 тыс. рублей. Если пациент находится в состоянии средней форме тяжести, то лечение составляет 140 тыс. рублей день, при тяжелых случаях — 202 тыс. рублей. При этом лечение для тех, кто серьезно болен, длится не менее месяца. 

Ранее в Смольном рассказали о состоянии пяти новых пациентов с коронавирусом.

Фото: pixabay.com 

Теги: коронавирус, лечение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 21:50

вот сказочники а.. азитромицин + парацетомол и такие цифры, у меня нет слов. Господь жги!! Скорее бы и правда уже конец света. нет сил жить среди рвачей, хапуг и лжецов. я сдаюсь.

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Аноним
Сегодня 21:35

Пожалуйста, сообщите из чего складываются эти огромные цифры. Спросите у властей и напишите нам

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