Лечение одного больного коронавирусом обходится властям Петербурга до 200 тыс. рублей в сутки

"Тяжелые" пациенты проходят лечение не менее месяца.

Представитель Смольного рассказал, сколько уходит денежных средств на лечение больного коронавирусом. Вице-губернатор Евгений Елин поделился цифрами в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

На лечение одного пациента в легкой форме в сутки необходимо 60 тыс. рублей. Если пациент находится в состоянии средней форме тяжести, то лечение составляет 140 тыс. рублей день, при тяжелых случаях — 202 тыс. рублей. При этом лечение для тех, кто серьезно болен, длится не менее месяца.

Ранее в Смольном рассказали о состоянии пяти новых пациентов с коронавирусом.

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