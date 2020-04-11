Туда вошли кинотеатры и стоматологии.

Власти расширили перечень сфер экономики, пострадавших от коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства России.

Так в раздел "Культура, досуг и развлечения" добавили кинематограф. В перечне отраслей здравоохранения появились стоматологические услуги. По оценкам экспертов, кинотеатры и стоматологические клиники в России сейчас терпят убытки — они потеряли до 80% выручки.

Ранее мы сообщали, что правительство России выделит триллион рублей на поддержку экономики в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Известно, что окончательное решение пока не принято — власти обсуждают детали.

Предположительно, часть средств выделят на субсидии сотрудникам, которые находятся на длинных выходных из-за массового режима самоизоляции.

Видео: government.ru