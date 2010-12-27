Власти Пушкина по ошибке поздравили блокадницу с 850-летием

Фото с казусом опубликовал родственник женщины.

Сотрудница муниципалитета Пушкинского района отправила жительнице блокадного Ленинграда письмо с подписями чиновников, в котором женщину поздравляют с "850-летием". Родственник юбилярши опубликовал в интернете фото, на котором показал казусный текст в открытке.

Власти города поспешили исправить ошибку. Они отправились к женщине с извинениями и букетом цветов. Оказалось, что главной причиной казуса стал шаблон, в котором незаметно проскочил 0. По словам главы Пушкина Ивана Степанова, администрация всегда старается поздравить с днем рождения всех жителей, которым исполнилось 80, 85, 90, 95 и т.д. лет.

К слову, Анне Михайловне исполнилось 80 лет. Получается, что в письме ошибка не только в нуле, но и в последней цифре. Степанов уточнил, что информацию о юбилярах отправляет Совет ветеранов.

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Фото: ВКонтакте / Пушкин | Царское Село