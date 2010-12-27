Дети получат возможность просвещаться по шести религиозным модулям.

Власти передумали убирать уроки православия и ислама в начальной школе. Минпросвещения изменило проект стандартов, вернув в школы уроки религии. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на новый текст документа.

В РПЦ поддержали данную инициативу, связанную с преподаванием основ православия. Однако для остальных конфессий чиновники могут предложить только общий курс о всех религиях. Предыдущая версия документа содержала возможность выбора одного из двух модулей, теперь - шести. Родители смогут отправить ребенка на основы православия, ислама, буддизма или иудейской культуры. Туда же идут основы религиозных культур народов России и светская этика

Образовательные стандарты будут обновлены до 1 декабря по поручению президента России.

Ранее Piter.tv писал о том, что YouTube ввел запрет на шовинистические видео.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

