YouTube ввел запрет на шовинистические видео

Первые шаги в данном направлении сервис сделал в 2017 году, когда ограничил рекомендации и комментарии к таким роликам

В среде, 5 июня, популярный видеохостинг YouTube ввел новые ограничения в отношении роликов с шовинистическим контентом.

В заявлении компании говорится, что она вводит запрет на видео, в котором содержатся намеки на превосходство какой-либо группы. Критериями оценки будут выступать возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана.

В частности, речь идет о блокировке роликов с националистическим содержанием ролики, а также видео, которые оспаривают Холокост или факт стрельбы в начальной школе Sandy Hook в Коннектикуте.

Видео: Tiplyashin Photos, YouTube