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YouTube ввел запрет на шовинистические видео

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Первые шаги в данном направлении сервис сделал в 2017 году, когда ограничил рекомендации и комментарии к таким роликам

В среде, 5 июня, популярный видеохостинг YouTube  ввел новые ограничения в отношении роликов с шовинистическим контентом.

В заявлении компании говорится, что она вводит запрет на видео, в котором содержатся намеки на превосходство какой-либо группы. Критериями оценки будут выступать возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана. 

В частности, речь идет о  блокировке роликов с  националистическим содержанием ролики, а также видео, которые оспаривают Холокост или факт стрельбы в начальной школе Sandy Hook в Коннектикуте.

Видео: Tiplyashin Photos, YouTube

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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