Власти оценили требования вернуть в России смертную казнь

Поводов для данных призывов послужило убийство 9-летней девочки в Саратове.

Российские власти оценили призывы вернуть смертную казнь. Об этом сообщило РИА Новости.

Как заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, для возвращения смертной казни в РФ, нет правовых оснований. Клишас отметил, что ранее Конституционный суд неоднократно высказывался против возвращения смертной казни, так как из-за моратория сформировались гарантии прав человека не быть подвергнутым такому наказанию.

Также РФ выполняет статью 18 Венской конвенции о праве международных договоров. Одним из пунктов документа является отмена смертной казни.

Ранее в России начался сбор подписей за проведение референдума об отмене моратория на смертную казнь в отношении осужденных за насилие над детьми. Поводов послужило убийство 9-летней девочки в Саратове.

Видео: YouTube/ ПЛЮШКИН ДОМ