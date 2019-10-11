Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

Горожане устроили стихийный митинг с требованием выдать им предполагаемого преступника.

Следственный комитет России опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове. На вопрос, признает ли он свою вину, саратовец ответил утвердительно и раскаялся.

Напомним, тело школьницы нашли в ночь на 11 октября в гараже, расположенного неподалеку от дома девочки на улице Высокой. Ребенок пропал утром 9 октября по дороге в образовательное учреждение.

Подозреваемый рассказал, что несколько месяцев назад самовольно завладел гаражом. В день, когда произошло убийство, мимо проходила девочка и спросила, принадлежит ли гараж мужчине. Саратовец, испугавшись разоблачения, затащил школьницу в гараж и убил. На допросе мужчина сообщил, что узнал имя своей жертвы из ориентировок, которые были расклеены по городу после исчезновения школьницы.

В поисках девочки принимали участие тысячи горожан, волонтеры "Лизы Алерт" и полиция. Саратовцы устроили стихийный митинг возле отделения полиции с требованием выдать им предполагаемого преступника для самосуда. Стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы успокоить разгневанных жителей города.

К расследованию дела присоединятся криминалисты из центрального аппарата СКР. Соответствующее распоряжение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации