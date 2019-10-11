В Саратове найдено тело пропавшей 9-летней девочки, убийца задержан

Саратовцы требовали выдать им убийцу маленькой девочки для самосуда, полиция была вынуждена применить газ.

Сегодня ночью в Саратове нашли тело пропавшей 9-летней школьницы, которая пропала по дорогу в школу.

Девятилетняя девочка ушла 9 октября в школу и пропала. Путь в школу проходил мимо гаражных кооперативов. Тысячи человек, волонтеры "Лизы Алерт", полиция, обычные граждане искали девочку по всему городу. В ночь на 11 октября появилось сообщение, что поиски прекращены. Позднее подтвердилась информация, что девочку нашли, она убита.

Как сообщают в СМИ, полиция вышла на 35-летнего ранее судимого, в том числе и за изнасилования, Михаила Туватина. Мужчина сознался в убийстве и показал гаражный бокс, где спрятал тело ребенка.

Горожане стали стекаться к гаражному кооперативу, где было найдено тело девочки, а затем люди переместились к отделению полиции, где находился подозреваемый в убийстве. Горожане требовали выдать им убийцу, для самосуда. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, чтобы успокоить разгневанных жителей города.

Видео: BAZA