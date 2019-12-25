Правом на предустановку приложения должна владеть РФ, субъект Федерации, российское юридическое лицо или гражданин России.

Власти обязали устанавливать 16 российских приложений на смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры и ноутбуки, а также умные телевизоры, которые произвели после 1 января 2021 года.

Соответствующее постановление правительства опубликовали на портале правовой информации.

В списке российских приложений, обязательных к установке, браузеры, поисковики, социальные сети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, голосовые помощники, электронная почта, антивирусы, приложение для госуслуг.

В документе отмечается, что правом на предустановку приложения должна владеть РФ, субъект Федерации, российское юридическое лицо или гражданин России.

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