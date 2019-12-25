Создана "первая в мире соцсеть для секса"

Программисты назвали свое изобретение, как "оргия в кармане".

Британский стартап Killing Kittens, специализирующийся на организации оргий, объявил о создании "первой в мире социальной сети для секса". Приложение запустили в честь 15-летия компании. Об этом сообщил Daily Star.

Как рассказала генеральный директор Killing Kittens Эмма Сэйл, данный сервис должен помочь пользователям наслаждаться оргиями в эпоху социальной дистанции. Разрабатывали приложения только женщины-программисты. Они назвали свое изобретение, как "оргия в кармане". С помощью приложения можно вступить в интимную связь онлайн сразу с несколькими людьми.

Приложение защищено от записи экрана и захвата видео, а также от кражи любой конфиденциальной информации.

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