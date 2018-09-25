Власти обсудят новый критерий для изъятия земель у фермеров

Возможно, у сельскохозяйственных земель появится паспорт.

В скором времени участников сельского хозяйства могут ждать нововведения. Государство может поставить под контроль состояние сельскохозяйственной земли. Об этом 17-го июня сообщило издание "РБК".

В конце мая объединение предпринимателей "Опора России" выступило с предложением усилить контроль государства за состоянием земель сельхозназначения и плодородием почв. Оно разработало поправки в закон "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения".

"Опора России" предлагает ввести государственные нормы плодородия земель. Какие именно - в законе не указано. А также ввести паспортизацию для каждого участка земли сельхозназначения. В нем будет информация о плодородии земель и его изменении в процессе использования земельного участка. Действие паспорта - пять лет.

Как отметили авторы законопроекта, это позволит усовершенствовать оценку состояния земли, а также более эффективно управлять плодородием. Восстановление будет осуществляться в том числе и за счет финансирования в рамках госпрограмм.



Вице-премьер Алексей Гордеев поручил рассмотреть вопрос о возможных поправках к закону. Сейчас их обсуждает Минсельхоз.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власть может лишить "ленивых" социальных пособий.

Фото: pixabay.com