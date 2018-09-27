"Ленивых" бедных государство лишит социальных пособий

По мнению региональных чиновников, малоимущие, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях.

Власти предложили лишать пособий "ленивых" малоимущих. Региональные власти посчитали, что малоимущие, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства. Свои отчеты главы регионов отправили в Министерство труда. Об этом сообщила газета "Известия".

В Минтруда пришли отчеты из Кабардино-Балкарии, Татарстана, Приморского края, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областей. Например, ивановские чиновники рассказали о "ленивых" бедных, которые не хотят или не умеют пользоваться дополнительной жилой площадью или земельным участком. Чиновники считают, что жилплощадь можно продать или сдать в аренду, а на участке выращивать продукты питания.

Также чиновники хотят лишить соцпособий тех, у кого есть большие квартиры, яхты или снегоходы, пособия не достанутся гражданам с "серыми" доходами.

Ранее Голикова сообщила, что половина российских семей с детьми находится за чертой бедности.

Видео: YouTube/ В деревеньке под утёсом