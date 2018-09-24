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Вчера, 16:39
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Голикова: "Половина российских семей с детьми находится за чертой бедности"

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Как уточнила пресс-служба Голиковой, на сегодняшний день это 51% семей.

Большая часть многодетных семей в России находится за чертой бедности. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на круглом столе на тему "Дополнительные меры по повышению доходов московских семей".

Наиболее бедными являются семьи с детьми или многодетные семьи, которых, к сожалению, в структуре у нас 51%.

Татьяна Голикова

Как уточнила пресс-служба Голиковой, на сегодняшний день 51% семей с детьми находятся за чертой бедности. По данным, на 2018 год, за чертой бедности находятся 13% россиян.
Видео: Piter.TV

 

 

 

Теги: голикова, семья, черта бедности
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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