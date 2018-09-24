Голикова: "Половина российских семей с детьми находится за чертой бедности"

Как уточнила пресс-служба Голиковой, на сегодняшний день это 51% семей.

Большая часть многодетных семей в России находится за чертой бедности. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на круглом столе на тему "Дополнительные меры по повышению доходов московских семей".

Наиболее бедными являются семьи с детьми или многодетные семьи, которых, к сожалению, в структуре у нас 51%. Татьяна Голикова

Как уточнила пресс-служба Голиковой, на сегодняшний день 51% семей с детьми находятся за чертой бедности. По данным, на 2018 год, за чертой бедности находятся 13% россиян.

Видео: Piter.TV