Власти области готовы потратить 350 тысяч на поездки на такси

В контракте прописано, что водитель не должен разглашать конфиденциальную информацию.

Как стало известно в четверг, 4 мая, областной центр поддержки предпринимательства объявил электронный аукцион на аренду автомобиля с водителем, начальная цена составляет 347 тысяч рублей. Об этом сообщило издание 47news.

Победитель аукциона предоставит машину (не ниже "С" класса и не старше двух лет) с водителем на 480 часов. Издание подсчитало, что час такой поездки обойдется в 723 рубля. Также по контракту машина должна быть либо белая, либо черная, либо серая. Водитель будет приступать к работе не раньше 7 утра и заканчивать не позднее 21 часа вечера. Арендаторы также надеются, что водитель не станет разглашать конфиденциальную информацию.

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