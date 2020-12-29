После возгорания были найдены тела семи человек.

Власти назвали возможную причину пожара в тюменском пансионате – ей могло стать нарушение правил эксплуатации печного оборудования. Об этом 10 января сообщило РИА "Новости" со ссылкой на данные местного оперативного штаба.

Накануне вечером, 9 января, в посёлке Боровский загорелся частный дом и дворовые постройки, сообщили в МЧС. После тушения возгорания обнаружены тела семи человек. По данным местного СК, пожар случился в частном пансионате для пожилых людей. По факту причинения смерти по неосторожности двум ии более лицам возбуждено уголовное дело, владелица пансионата задержана.

В пансионате "Стрельна" в ноябре 2020 года обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Во время проверки среди отдыхающих выявили 5 человек с симптомами инфекционного заболевания, которые проживали в комнатах с другими получателями социальных услуг.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации, Александр Валеев / YouTube