Меняйло уточнил, что два человека скончались не из-за аварии на кислородном оборудовании.

Власти назвали причину аварии в больнице Северной Осетии, где умерли 11 человек. Местным журналистам временно исполняющий обязанности министра здравоохранения по региону Сослан Тебиев. Чиновник объяснил, что в больнице Владикавказа зафиксирован накануне системный сбой в работе кислородного обеспечения.

Мы считаем, что это системный сбой, разберутся специалисты. Сейчас проводится проверка, будет выяснена причина. Сослан Тебиев, глава Минздрава Северной Осетии

Напомним, что временно исполняющий обязанности губернатора республики Сергей Меняйло говорил о том, что гибель еще двух пациентов (ранее было известно о девяти погибших, но днем 10 августа жертвами признаны еще двое мужчин) нельзя назвать следствием произошедшей накануне аварии. Он уточнил, что люди скончались в ночь на вторник во время кислородной передержки. У них медики выявили критическое поражение легких.

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