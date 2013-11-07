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Число умерших в больнице Северной Осетии увеличилось до 11
Сегодня, 11:56
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Число умерших в больнице Северной Осетии увеличилось до 11

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Погибли еще двое мужчин, ранее пострадавших от приостановки кислородного снабжения в больнице Владикавказа.

Число умерших в больнице Северной Осетии увеличилось до 11. Об этом рассказали журналистам местные медики. Ранее стало известно о гибели девяти пациентов из-за прорывы трубопровода, по которому подавался кислород зараженным коронавирусом. По предварительной версии случившегося, конструкция была повреждена из-за близости к электрическим кабелям.

Эксперты заметили, что нержавеющая труба была установлена в больнице Владикавказа семь лет назад. За этот период времени труба не должна была износиться. Однако выявлен дефект на цельном отрезке трубы, а не на шве или стыке. Для восстановления подачи кислорода пациентам аварийным службам пришлось запустить новую трубу.  

В настоящее время сломанный участок на основной трубе эксперты опасаются осматривать, чтобы не повредить резервную трубу. 

СК РФ возбудил уголовное дело по из-за гибели девяти пациентов в больнице Владикавказа.

Фото: Telegram / Русская Весна | Донбасс | Сирия | Новости

Теги: кислород, регионы, северная осетия
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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