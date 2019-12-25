В Минздраве республики рассказали об обеспеченности запасами кислорода для пациентов.

Все больницы Северной Осетии, лечащие пациентов с COVID-19, обеспечены кислородом. Об этом 10 августа рассказали представители Минздрава региона. Специалисты уточнили, что продолжается прием новых пациентов в медицинские учреждения.

В клинической больнице Северной налажено бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов. Состояние пациентов находится на контроле персонала больницы, все необходимые ресурсы задействованы. сообщение местного Минздрава

СК РФ возбудил уголовное дело по из-за гибели девяти пациентов в больнице Владикавказа.

Фото: Минздрав России