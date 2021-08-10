СК РФ возбудил уголовное дело по из-за гибели девяти пациентов в больнице Владикавказа

Дело передано под контроль Александра Бастрыкина.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по из-за гибели девяти пациентов в больнице Владикавказа. Об этом рассказали представители управления в Северной Осетии - Алании. Ведется расследование по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое привело к смерти двух и более лиц. Накануне в медицинском учреждении произошел прорыв трубопровода с кислородом.

По факту происшествия в клинической больнице скорой помощи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ. пресс-служба СК РФ по региону

Территориальный следственный отдел предоставит отчет о произошедшем в главное управление Александру Бастрыкину. Глава СК РФ взял дело под личный контроль. Напомним, что вечером 9 августа произошел прорыв трубы с кислородом в больнице с коронавирусными пациентами. В момент инцидента в реанимационном отделении находился 71 человек. Из них 13 пациентов получали инвазивную искусственную вентиляцию легких. Из этого числа девять пациентов погибли.

Из-за нехватки кислорода в больнице в Северной Осетии умерли девять человек с COVID-19.

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