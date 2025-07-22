Власти направят 147 млрд рублей на инфраструктуру для матерей и детей

Михаил Мишустин посетил перинатальный центр в Чите.

Российское правительство направил 147 миллиардов рублей в ближайшие шесть лет на развитие инфраструктуры для матерей и детей. Денежные средства пойдут, в том числе, на оснащение 142 перинатальных центров по стране. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, находясь в рабочей поездке на территории Забайкальского края. Он совершил визит в местное медицинское учреждение. Чиновник объяснил сотрудникам, что на охрану материнства и детства сейчас нацелены все ресурсы государства, а также некоторые национальные проекты и программы. Конкретно в Забайкальском крае будут переоснащены два перинатальных центра.

Двести миллионов уже выделено, 137 млн выделено на этот центр, около 100 единиц оборудования, я знаю, что вы закупаете, оборудование современное. И дальше будем продолжать поддерживать в том числе и ваш центр Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Из федерального бюджета в 2025 году предусмотрено 26 миллиардов рублей на оснащение 91 перинатального центра в 56 регионах страны. Михаил Мишустин добавил, что с каждым годом показатель младенческой смертности все ниже.

Мишустин назвал Россию одним из лидеров по экспорту зерновых.

Фото и видео: Правительство России