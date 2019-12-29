Объявлен конкурс на проектирование первого участка.

Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту. Стоимость автодороги через Керченский пролив обойдется государству в 100 млрд рублей. Планируется создать почти 119 км проезжей части. Об этом сообщили "Ведомости".

На данный момент власти объявили конкурс на проектирование и строительство первого участка. На "Тамань" в 68 км из федерального бюджета направлено 59 млрд рублей. Контракт будет заключен с подрядчиком до конца марта 2020 года. Трассу начнут строить со стороны Крымского моста, через развязку Краснодар-Керчь и Новороссийск-Керчь. Дорогу проложат от хутора Белый до А-289 и дороги из Славянска-на-Кубани в Крымск. Участок должен начать эксплуатироваться в 2024 году.

Ранее в Крым начнут ходить поезда из Екатеринбурга и Мурманска.