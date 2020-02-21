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В Крым начнут ходить поезда из Екатеринбурга и Мурманска

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Планируются также маршруты из Крыма до Анапы и Краснодара.

Железнодорожные вокзалы Крыма готовятся принимать поезда из других субъектов России, сообщил 21 февраля министр транспорта региона Сергей Карпов.

Железнодорожное сообщение откроется из двух столиц, Москвы и Петербурга, в Феодосию и Евпаторию. Первые поезда отправятся в Крым уже 28 апреля. В апреле также ожидаются маршруты в Симферополь из Екатеринбурга, Мурманска и Кисловодска. На данный момент поезда совершают перевозки между Москвой и Симферополем и Петербургом с Севастополем. В ближайших планх запуск составов из Крыма до Анапы и Краснодара.

Ранее российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии.

Теги: крым, мурманск, поезд
Категории: Лента новостей, Новости России,

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