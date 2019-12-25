В Кремле отслеживают ситуацию с отправкой россиян в неоплачиваемые отпуска.

Власти мониторят ситуацию с зарплатами россиян. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По данным чиновника, в Кремле обращают внимание на все случаи, когда работников отправляют в неоплачиваемые отпуска во время нерабочего периода, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Песков не назвал меры, которые будут приниматься в отношении подобных работодателей.

Это вопрос к правительству, это вопрос к штабу. Безусловно, эта ситуация является объектом постоянного мониторинга, и, конечно же, на это обращают внимание прокомментировал спикер

Представитель Кремля посоветовал журналистам обратиться за комментариями к кабинету министров по поводу того, будут ли на территории государства вводиться дополнительные меры по выявлению подобных правонарушений.

Петербургские парикмахеры и маникюрщики просят Смольный о помощи.