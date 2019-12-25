Петербургские парикмахеры и маникюрщики просят Смольный о помощи

В период нерабочих дней салоны красоты могут полностью лишиться дохода.

Руководители сетей салонов красоты в Петербурге попросили помощи у губернатора Александра Беглова. Северо-Западное отделение Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (СЗО АПИК) отметило, что в период нерабочих дней, объявленных президентом до конца апреля, парикмахерские, маникюрные салоны и барбешопы полностью лишатся дохода. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на письмо СЗО АПИК

Предприятиям не помогут предложенные льготные кредиты, поскольку салоны чаще всего и так закредитованы и вдобавок не могут добиться пониженной аренды помещений и отсрочки от банков. Руководители полагают, что бьюти-услуги могут уйти в подполье: клиенты рано или поздно начнут искать альтернативные способы сделать прическу или маникюр и пойдут к тем, кто принимает на дому. Кроме того, в сфере красоты работает порядка 200 тысяч человек, и большинство из них – женщины, содержащие детей и родителей.

Предприниматели попросили у Смольного освободить салоны красоты от уплаты налогов, пока режим повышенной готовности не отменят, предоставить кредитные каникулы по действующим кредитам, арендные каникулы и отсрочки по коммунальным платежам. Также работодатели хотят добиться официального права отпускать свой персонал в вынужденный отпуск до полугода.

Ранее жителей Петербурга попросили временно приютить кошек и собак.

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