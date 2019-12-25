Власти ищут меры для снижения цен на картофель и овощи

Для этого регионам было поручено увеличить число ярмарок.

В Минсельхозе на заседании оперштаба обсуждали меры для снижения цен на картофель и овощи открытого грунта, сообщает "Коммерсант".

Так, регионам поручили увеличить число ярмарок, что стабилизировать ситуацию на рынке. А разбираться с логистикой будут органы управления аграрно-промышленного комплекса. Об этом сказал замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

По его словам, через трейдеров и посредников в России реализуется более половины "открытого грунта". В связи с этим розничные цены становятся выше.

По информации источника издания, ритейлеры будут снижать цены вслед за поставщиками.

По словам Хатуова, Минсельхоз готов поддержать увеличение компенсации части затрат на строительство овощехранилищ на территории регионов Дальнего Востока и Арктики до 40%.

Ранее мы писали, что ритейлеры предупредили о росте цен на одежду и обувь в России. Стоимость их вырасти может уже осенью.

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