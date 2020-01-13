Россиян предупредили о росте цен на одежду и обувь

Причинами подорожания являются рост цен на перевозку и сырье.

В новом осенне-зимнем сезоне могут вырасти цены на одежу и обувь. Как сообщили ритейлеры РБК, подорожать одежда и обувь может на 10-15%, а вначале 2022 года в рознице цены могут вырасти на 18-20%.

Основными причинами для подорожания являются рост цен на перевозку и сырье. Так, в несколько раз выросла стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу, если сравнивать с прошлым годом. При этом хлопок подорожал примерно на 35%, выросли в стоимости и другие материалы.

Ритейлеры отмечают, что ослабление рубля тоже сказывается на ценах.

Ранее мы писали, что из-за роста убытков в первой половине этого года по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году ОСАГО может подорожать на 5-10%.

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