Власти города сохранят льготы петербургским пенсионерам

За пенсионерами остается право на льготы в метро и транспорте, бесплатная замена газового оборудования и компенсация при оплате ЖКХ.

Законопроект, который позволит сохранить за петербургскими пенсионерами ряд льгот примут до конца этого месяца. Об этом сообщил я спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Петербуржцам остается право на льготы в метро и транспорте, бесплатная замена газового оборудования и компенсация при оплате ЖКХ и многое другое.

Вячеслав Макаров отметил, что такой проект смягчит изменения в пенсионном законодательстве.

Ранее мы сообщали о том, что власти города одобрили митинг против пенсионной реформы.

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