Власти города сохранят льготы петербургским пенсионерам

Законопроект, который позволит сохранить за петербургскими пенсионерами ряд льгот примут до конца этого месяца. Об этом сообщил я спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Петербуржцам остается право на льготы в метро и транспорте, бесплатная замена газового оборудования и компенсация при оплате ЖКХ и многое другое.
Вячеслав Макаров отметил, что такой проект смягчит изменения в пенсионном законодательстве.
Ранее мы сообщали о том, что власти города одобрили митинг против пенсионной реформы.
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