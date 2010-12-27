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Власти города сохранят льготы петербургским пенсионерам
Сегодня, 19:32
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IRINA_CHALKINA
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Власти города сохранят льготы петербургским пенсионерам

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За пенсионерами остается право на льготы в метро и транспорте, бесплатная замена газового оборудования и компенсация при оплате ЖКХ.

Законопроект, который позволит сохранить за петербургскими пенсионерами ряд льгот примут до конца этого месяца. Об этом сообщил я спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Петербуржцам остается право на льготы в метро и транспорте, бесплатная замена газового оборудования и компенсация при оплате ЖКХ и многое другое. 

Вячеслав Макаров отметил, что такой проект смягчит изменения в пенсионном законодательстве.

Ранее мы сообщали о том, что власти города одобрили митинг против пенсионной реформы.

Фото: Pixabay

Теги: вячеслав макаров , закс , пенсионный возраст , пенсия , смольный
Категории: Лента новостей Новости СПб

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