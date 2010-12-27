Власти города одобрили митинг против пенсионной реформы

Митинг пройдет 16 сентября на на площади Ленина.

Смольный разрешил проводить митинг посвященный пенсионной реформе. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Петербурга Борис Вишневский.

Митинг проводит объединенный оргкомитет —Комитет защиты Петербурга и штаб Народ против пенсионной реформы сообщает Вишневский

Акция протеста против повышения пенсионного возраста пройдет в воскресенье, 16 сентября, на площади Ленина в 13:00 по Московскому времени.

Выступая категорически против повышения пенсионного возраста, увеличения налогового бремени и других способов фактического грабежа населения нашей страны, оргкомитет считает полезными любые публичные акции, ведущие к общей цели – отмене драконовских планов властей отмечают активисты

Напомним, премьер-министр Дмитрием Медведевым предложил повысить пенсионный возраст. Изначально россиянам предлагали увеличить срок работы для мужчин до 65 лет, а для женщин до 63 лет. Однако, Владимир Путин предложил женщин выпускать раньше в 60 лет. Также для представительниц женского пола имеются некие "поблажки" связанные с количеством детей. Президент сообщил, что если в семье три ребенка, то женщина выйдет на 3 года раньше на пенсию и так далее. По мнению правительства, пенсионная реформа повлияет на качество жизни россиян, увеличит размер пенсионных выплат и поможет стабилизировать экономическую ситуацию в стране.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коммунисты митингуют против пенсионной реформы .

Фото: Петербург Против/ВК