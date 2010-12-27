Власти города одобрили митинг против пенсионной реформы

Смольный разрешил проводить митинг посвященный пенсионной реформе. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Петербурга Борис Вишневский.
Митинг проводит объединенный оргкомитет —Комитет защиты Петербурга и штаб Народ против пенсионной реформы
сообщает Вишневский
Акция протеста против повышения пенсионного возраста пройдет в воскресенье, 16 сентября, на площади Ленина в 13:00 по Московскому времени.
Выступая категорически против повышения пенсионного возраста, увеличения налогового бремени и других способов фактического грабежа населения нашей страны, оргкомитет считает полезными любые публичные акции, ведущие к общей цели – отмене драконовских планов властей
отмечают активисты
Напомним, премьер-министр Дмитрием Медведевым предложил повысить пенсионный возраст. Изначально россиянам предлагали увеличить срок работы для мужчин до 65 лет, а для женщин до 63 лет. Однако, Владимир Путин предложил женщин выпускать раньше в 60 лет. Также для представительниц женского пола имеются некие "поблажки" связанные с количеством детей. Президент сообщил, что если в семье три ребенка, то женщина выйдет на 3 года раньше на пенсию и так далее. По мнению правительства, пенсионная реформа повлияет на качество жизни россиян, увеличит размер пенсионных выплат и поможет стабилизировать экономическую ситуацию в стране.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коммунисты митингуют против пенсионной реформы .
Фото: Петербург Против/ВК