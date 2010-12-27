В Петербурге коммунисты митингуют против пенсионной реформы

Власти города удовлетворили запрос на проведение протеста.

В воскресенье, 2 сентября, на площади Ленина проходит митинг против пенсионной реформы. Об этом сообщает "Росбалт".

Организатором акции выступает партия КПРФ. К пришедшим на митинг обратились член фракции КПРФ петербургского парламента Ирина Иванова и депутат ЗакСа от КПРФ и лидер региональной ячейки партии Ольга Ходунова. Коммунисты отметили, что пенсионная реформа является лишь попыткой власти присвоить себе честно заработанные деньги россиян. По разным источникам, поддержать акцию КПРФ пришло то 1 до 2 тысяч человек.

Власти города удовлетворили запрос на проведение протеста, поэтому правоохранительные органы ограничительных мер не предпринимают .

Напомним, что разрешение на проведения митинга 9 сентября пролучили сторонники штаба Алексея Навального. Помимо этого, свое слово против повышения пенсионного возраста 16 сентбря намерены сказать представители петербургкой оппозиции.

Фото: скриншот из ролика "Митинг против Пенсионной реформы" (vk.com/spbkprf)