Администрация Петербурга разрешила штабу Навального митинговать против пенсионной реформы

Смольный не стал менять дату и время, однако изменил место митинга.

Администрация Петербурга дала добро местному штабу Алексея Навального на проведение митинга против повышения пенсионного возраста. Об этом организаторы сообщили на своей странице "Вконтакте".

Смольный разрешил активистам протестовать не на Сенатской площади у памятника Петру I, а площади Ленина. Альтернатива вполне устроила организаторов, и они уже начали подготовку к митингу.

Напомним, что в России на 9 сентября запланированы массовые акции протеста против новой пенсионной реформы. Помимо сторонников Навального о своем намерении митинговать заявила петербургская оппозиция, которая направила в Смольный запрос на разрешение провести акцию 16 сентября.

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Фото: newdaynews.ru