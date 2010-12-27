Алексей Навальный арестован на 30 суток за митинг 28 января

Суд признал его виновным в повторном нарушении правил организации "Забастовки избирателей"

В понедельник, 27 августа, Тверской суд приговорил главу "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального к 30 суткам ареста. Оппозиционер привлечен к административной ответственности за январскую "Забастовку избирателей". Судья признал Навального виновным в повторном нарушении правил организации митинга.

Юристы "ФБК" не согласны с решением судьи и предполагают, что арест Навального связан с запланированным на 9 сентября митингом против пенсионной реформы, который власти отказались согласовывать. Адвокаты намерены обжаловать приговор, так как заключенный под стражу оппозиционер лично не подавал заявок на проведение митинга в январе.

Напомним, что Навального задержали 25 августа в Москве возле дома. Тогда полицейские отказались объяснять свои действия и забрали у главы "ФБК" телефон.



Фото: vk.com/navalny