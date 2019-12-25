Навальный сообщил о своем нахождении в СИЗО "Кольчугино" под Владимиром

Арестованный политик Алексей Навальный, осуждённый на 2 года и шесть месяцев, сообщил о своем нахождении в СИЗО "Кольчугино" под Владимиром. Об этом он сообщил в своём Instagram.
Когда арестанту, следующему на этап, говорят: "Владимирская область", ему становится печально, такая уж репутация у местных учреждений.
Алексей Навальный, политик
По его словам, в прогулочном дворе колонии есть турник. Навальный рассказал, что сушит с двумя сокамерниками сухари — по двум разным рецептам.
Адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал, что политик находится в карантинной камере, писем пока не получает. В камере у него нет ни холодильника, ни чайника — только телевизор.
Ранее в Петербурге МВД накрыло сотрудников "иностранных спецслужб", помогавших Навальному.
Фото: pixabay.com
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