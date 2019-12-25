Навальный сообщил о своем нахождении в СИЗО "Кольчугино" под Владимиром

Он рассказал, что сушит с двумя сокамерниками сухари — по двум разным рецептам.

Арестованный политик Алексей Навальный, осуждённый на 2 года и шесть месяцев, сообщил о своем нахождении в СИЗО "Кольчугино" под Владимиром. Об этом он сообщил в своём Instagram.

Когда арестанту, следующему на этап, говорят: "Владимирская область", ему становится печально, такая уж репутация у местных учреждений. Алексей Навальный, политик

По его словам, в прогулочном дворе колонии есть турник. Навальный рассказал, что сушит с двумя сокамерниками сухари — по двум разным рецептам.

Адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал, что политик находится в карантинной камере, писем пока не получает. В камере у него нет ни холодильника, ни чайника — только телевизор.

Ранее в Петербурге МВД накрыло сотрудников "иностранных спецслужб", помогавших Навальному.

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