В Петербурге МВД накрыло сотрудников "иностранных спецслужб", помогавших Навальному

В помощи оппозиционеру заподозрили майора и капитана полиции из отдела по борьбе с имущественными преступлениями уголовного розыска УМВД по Василеостровскому району.

В Петербурге нашли следы "спецслужб США", сотрудники которых помогали оппозиционеру Алексею Навальному. По данным "Фонтанки", полицейские из Северной столицы скачали из ведомственных баз данные для Алексея Навального. Конкретно, в помощи оппозиционеру заподозрили майора и капитана полиции из отдела по борьбе с имущественными преступлениями уголовного розыска УМВД по Василеостровскому району.

По некоторым данным, майор под своим паролем со служебного компьютера заходил в ведомственную базу железнодорожных переездов и авиаперелетов и смотрел список передвижения лиц, которых указал капитан угрозыска.

Алексей Навальный вернулся в Москву из Берлина 17 января 2021 года. До этого он находился в Германии на лечении. В конце прошлого года оппозиционер обвинил в своем отравлении сотрудников ФСБ. По возвращении политика 18 января арестовали на 30 суток, а 2 февраля заменили условный срок на реальный по делу Ив Роше. Алексей Навальный проведет в колонии 2,5 года.

Фото: Instagram/ @navalny