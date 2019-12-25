Amnesty International объяснила отказ считать Навального узником совести

Заявления также не учитывают давно проводимую и четко определенную внутреннюю политику.

Amnesty International объяснила отказ считать российского политика Алексея Навального, осуждённого на 2 года и шесть месяцев по делу "Ив Роше", узником совести. Правозащитная организация распространила официальное заявление.

Сообщается, что организация приняла данное решение не из-за внешнего давления. Причиной стал тщательный анализ высказываний Навального.

Заявления о том, что решение Amnesty по поводу Алексея Навального было ответом на давление извне, не соответствуют действительности. цитата из сообщения Amnesty International

Отмечается, что заявления также не учитывают давно проводимую и четко определенную внутреннюю политику.

Правозащитники подчёркивают, что ничто, сказанное Навальным в прошлом, не может оправдывать его нынешнего ареста.

Ранее Навального этапировали из СИЗО "Матросская Тишина".

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