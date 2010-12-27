Алексея Навального задержали без объяснения причин

Об этом сообщила его пресс-секретарь.

В субботу, 25 августа, главу "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального задержала московская полиция. Об это в своем Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

По ее словам, оппозиционера взяли под стражу в час дня возле дома. Причину задержания сотрудники полицейские объяснять отказались и забрали у Навального телефон. Предполагается, что борца с коррупцией отвезли в ОМВД "Даниловский", однако подтверждения данной информации пока нет.

Навальный является организатором митинга 9 сентября против повышения пенсионной реформы. Сегодня стало известно, что столичные власти приняли заявку на санкционирование протеста к рассмотрению.

Ранее мы сообщали, что в Петеррбурге оргкомитет "Против пенсионного грабежа" планирует провести свою акцию протеста против пенсионной реформы.

Фото: vk.com/navalny