Петербург готов выступить против пенсионной реформы

Жители Северной столицы смогут выразить свое недовольство новой пенсионной реформой на митинге 16 сентября 2018 года. Об этом сообщает "Мойка.78", ссылаясь на оргкомитет акции "Против пенсионного грабежа".

По словам организатора мероприятия, Андрея Пивоварова, митинг объединит представителей разных коалиций — "от парламентских партий, Партии роста, Партии перемен, до феминисток, марксистских движений и профсоюзных объединений". Также к участию приглашены сторонники Алексея Навального, запланировавшего идентичную акцию протеста на неделю раньше.

Оба мероприятия пока не получили одобрение представителей власти. Запросы на разрешение митингов организаторы отправят в ближайшее время. Как заявляют участники акции, они готовы несанкционированно выйти на улицы в случае отказа.

Напомним, в июле в Петербурге уже проходили две акции против пенсионной реформы. В среду, 18 июля несогласованная акция прошла на Малой Садовой и собрала больше сотни человек, а 28 июля митинг на площади Ленина собрал примерно полторы тысячи петербуржцев.

Фото: newdaynews.ru