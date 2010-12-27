"Смольный продлил ремонт на площади Ленина": еще несколько митингов остались под вопросом

Трубу будут ремонтировать до конца месяца.

"Водоканал" в течении всего месяца будет ремонтировать трубу, которую прорвало накануне митинга против пенсионной ревормы на площади Ленина. Об этом сообщил депутат Борис Вишневский на своей странице "Вконтакте".

Власти города попрежнему настаивают на проведении всех последующих акций в Удельном парке.

Считаем незаконным и возмутительным предложение перенести согласованный митинг "Против пенсионного грабежа" с площади Ленина в Удельный парк отмечает он

Депутат заявил, что он с оратникамии будет настаивать на проведении митинга против повышения пенсионного возраста исключительно на ранее согласованной площадке. Также Вишневский подчеркнул, что они готовы переместиться в другое место, например, на Морсово поле. В случае отказа петеруржцы все равно выйдут на митинг.

Отметим, что на площади Ленина также планируется акция от коммунистов.

Акция "Против пенсионного грабежа" должна пройти в воскресенье, 16 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на митинг пришли 1200 человек . На акции задержали 603 человека.

Фото: Петербург Против/ВК