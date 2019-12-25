Сообщается, что персонал обеспечен необходимым количеством защитных костюмов.

Власти города проверили работу Покровской больницы в условиях пандемии. Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отметил, что сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Об этом рассказали 78.ru.

Он рассказал, что в город поступила большая партия защитных костюмов – 70 тысяч штук. Больница получила необходимое количество. Для больных ОРВИ и пневмонией подготовили 600 коек, будет организовано порядка 10-11 шлюзов.

Ранее мы писали, что в Петербурге могут появиться десятки КПП при пропускном режиме.

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