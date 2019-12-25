В Петербурге могут появиться десятки КПП при пропускном режиме

Могут появиться предупреждающие знаки и водоналивные барьеры.

Если в Северной столице ухудшится обстановка с коронавирусной инфекцией, то властям города придется ввести пропускной режим. Тогда в Петербурге могут появиться десятки КПП, сообщает "Фонтанка".

Сообщается, что КПП будут состоять из водоналивных барьеров (пластиковые блоки красного и белого цветов) для сужения магистрали, знаков "Опасность", "Ограничение максимальной скорости" (от 70 до 20 километров в час), "Объезд препятствия" и, возможно, электронных табло.

Учитывая опыт столицы, власти города обсудили некоторые изменения для Петербурга. Так, например, чтобы попасть в метро, нужно будет привязать к к цифровому пропуску электронный билет, иначе в подземку не пропустят.

Ранее мы писали, что к лечению больных COVID-19 в Петербурге подключатся 7 федеральных медучреждений.

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