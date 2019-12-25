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Власти города освободят исторические здания для парка "Патриот"
Сегодня, 20:01
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arteliseev

Власти города освободят исторические здания для парка "Патриот"

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Речь о здании на Коммунистической улице.

Комитет по контролю за имуществом потребовал от металлообрабатывающей компании "Дест" освободить помещения в корпусах Первого учебного морского экипажа. Об этом сообщила "Фонтанка".

Так, договор комитета с предприятием расторгнут, а оборудование до сих пор не вывезено. "Дест" занимал эти помещения с 90-х, однако компания накопила немалый долг. Власти города дали время, чтобы вывезти оборудование, но предприятие не стало освобождать помещение. 

Ранее мы сообщали, что петербургского котика снимать с березы приехали две пожарные машины.

Фото: pixabay

Теги: исторические здания, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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